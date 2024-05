Activistas buscan transferir a elefanta Ely para garantizar su salud

Tras casi tres años de proceso legal, una jueza federal sentó un precedente histórico, al emitir la primera sentencia a favor de los derechos y bienestar de Ely, quien vive en el zoológico de Aragón y ha sido nombrada como “la elefanta más triste del mundo”.

Marcos Czacki Halkin, abogado y animalista se interesó por el caso años atrás, por lo que se dedicó a buscar información sobre Ely, a las personas que la tuvieron a cargo y a documentar directamente su estado de salud.

Sociedad Llevan a mapaches criados como mascotas al zoológico Aldama en Chihuahua

“Fui varias veces al zoológico, tomé fotos y videos de ella”, explicó Czacki en entrevista con El Sol de México.

Luego de un tiempo, el 20 de agosto de 2021, tramitó un amparo ante instancias federales en el que se asumió como el representante legal de la elefanta, quien tiene aproximadamente 40 años de edad y fue rescatada hace 10 de un circo, donde era explotada.

Czacki exigió a la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) garantizar la salud, alimentación, atención médica y bienestar físico y psicológico de Ely.

CDMX Llega “Annie” al Zoológico de Aragón, pero aún no la exhiben

En una primera etapa, el amparo fue rechazado, pero la jueza décima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México solicitó una segunda revisión, y durante un largo periodo se realizaron estudios y peritajes que dieron la razón a la exigencia del defensor.

“Lo relevante de este amparo es que históricamente en México los animales han sido considerados un bien inmueble. En este caso me acredité como representante de Ely, porque no tiene acceso a la justicia por sí sola, pero es un ser sintiente. Yo pedí el amparo y la protección de la justicia en favor de Ely, que es una especie invaluable”, señaló.

La resolución obliga a las autoridades locales a elaborar un plan integral de cuidados. En caso de que el gobierno no impugne el fallo, en un mes deberán estar listos los nuevos cuidados para Ely, quien padece artritis en la pata delantera derecha, hiperqueratosis (endurecimiento de la piel) y diversos trastornos psicológicos

Foto: cortesía

“Lo más importante, considero, es que se me reconoce el interés legítimo, a pesar de no ser nada de Ely. Se me reconoció el interés a la justicia en favor de Ely. Eso sienta un precedente en el país y en el continente”, puntualizó.

CASO ESPERA EN LA SCJN

Este no es el único amparo, pues la organización Va por sus Derechos presentó el 13 de agosto de 2021, una semana antes que Czacki, un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Alejandro Aguilar / El Sol de México

El amparo pide que Ely sea reconocida como persona no humana y deje de ser un bien inmueble ante la ley, además de que se le otorgue su libertad del zoológico y sea trasladada a un santuario en Brasil, donde convivirá con más ejemplares de su especie en un área natural, pero bajo cuidado humano.

Susana Ramírez, presidenta y representante legal de la ONG, informó que el recurso aún no ha sido resuelto; sin embargo, el de Czacki da un primer apoyo.

“Los amparos son muy diferentes , el amparo del licenciado Marcos es por derecho propio. Y el que interpusimos, es con la Suprema Corte que está revisando que Ely pueda salir del zoológico al santuario de Brasil, para que ella tenga una semilibertad, Ely va a estar en pura naturaleza y en un lugar 10 veces más grande que ahora, pero sujeta a cuidado humano”, precisó Ramírez.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

NADIE LA HA VISTO

Tras la resolución federal, Va por sus Derechos denunció que el área donde viven Ely, Gipsy y Annie, quien llegó al zoológico hace más de un mes, continúa cerrada, sin reportar su estado de salud.

El viernes, la Sedema difundió un video donde explicó que las elefantes están en un proceso de adaptación.