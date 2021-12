Fama | Me gustan las mujeres celosas: El potro

“ME GUSTAN LAS MUJERES CELOSAS Y HASTA LA CONTRASEÑA DE MI TELÉFONO LE DOY A LAS QUE HAN SIDO MIS NOVIAS”: EL POTRO

“Potro”,ahora que ya estás en un reality en España, extrañas a tu pareja, la actriz, Arantza en “Las Estrellas bailan en Hoy, ¿se nota que tenían toda la química juntos?

“En el baile 100% tenemos química pero en la forma de pensar por la edad somos súper diferentes pero me cae increíble”

¿Qué edad tienen ustedes que piensan tan distinto?

“Arantza tiene 23 años de edad y yo 29, para mí es muy chiquita, yo he vivido mucho más cosas que ella y estoy un poquito más adelantado de lo que pueda haber vivido una niña de 23 años”.

¿No quieres una relación de manita sudada?

“Cero, ni tampoco quiero ningún tipo de relación, fui feliz bailando con ella , aprendí mucho pero ahora estoy durante un par de meses en un reality show en España ”.

¿Qué tipo de mujer te gusta?

“No tengo un tipo en general, he tenido de todo, güeras, morenas, castañas, no tengo ningún problema porque para mí lo más importante es la personalidad y el sentido del humor, aunque sea muy guapa si no se ríe conmigo, le falta algo.”

¿Te molesta que te celen?

“Me gusta que sean celosas, que sepan lo que tienen jajaja, a la mayoría de los hombres no les gustan las mujeres celosas pero a mi si me gustan.”

Es que el León cree que todos son de su condición, si fueras infiel no te gustaría que te anduvieran vigilando...

“Pues fíjate que yo soy de darles a mis novias la contraseña de mi teléfono sin problema.” dijo “Potro,!quien aparte de haber participado exitosamente en “Las estrellas bailan en Hoy” estuvo en el el Reality Show que produce Pablo Calazo, “inseparables” de donde acaba de salir y acaba de sacar un álbum que se llama: “Verdaderas intenciones” con canciones inéditas en noviembre con una canción estilo norteño y mariachi, tipo las canciones de Christian Nodal que el Potro compuso y se llama: “No te vayas a enamorar”.

¿Tienes alguna telenovela en puerta?

“Nunca he tenido ninguna propuesta de novela pero ojalá así sea y hecho está, yo siempre decreto, mi mamá me educó desde niño con la mentalidad de visualizar, los tiempos de Dios son perfectos, no hay ningún pedido en el universo sin ser atendido en y si no es ahora, se da más adelante.”

¿Te lastimaste cargando a Arantza porque hacían cargadas fenomenales?

“No me lastimo porque caliento mucho, cuando estuve en “Guerreros” muchos hasta cirugías tuvieron, yo nunca me he lesionado.” concluyó el Potro cuya segunda casa está en Cancún donde tiene su negocio y a su abuelita a quien iba a visitar seguido mientras estaba en México y en cuanto regrese veremos si se da el amor entre él y Arantza quien ya llegó a la final de las Estrellas Bailan en Hoy con Tony pero no ganaron.