Naucalpan: No al Plan Municipal de Desarrollo Urbano

En la Cámara de Diputados hemos privilegiado el diálogo, el consenso y la opinión de personas expertas en foros de amplia participación democrática, los cuales pudimos seguir realizando a pesar de la pandemia, por la vía telemática.

Hoy nos toca pedirle lo mismo al Honorable Cabildo de Naucalpan de Juárez. Como diputada federal de este municipio, y muy preocupada por la legitimidad que hoy más que nunca deben tener los representantes de MORENA, hago eco de lo que decenas de miles de ciudadanos de mi municipalidad están manifestando.

De manera muy respetuosa, los insto a que en su sesión extraordinaria del día de hoy lunes, en donde se discutirá el “Acuerdo por el que se aprueba la Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan de Juárez, México”, sean fieles a la voz de la ciudadanía que desaprueba este plan.

Las modificaciones propuestas consideran, entre otros puntos:

1. Cambiar el uso de suelo de zonas territoriales de reserva para la conservación ecológica a zonas urbanizables.

2. Redensificar las distintas áreas del municipio, generando mayor altura en zonas urbanas; en algunos casos se pretende ampliar la altura máxima de construcción de 9 m a 17 m, de acuerdo con la Tabla General de Usos de Suelo.

3. Cambiar el uso de suelo de “Habitacional Exclusivo” a “Mixto”.

Estas propuestas NO benefician a los habitantes de Naucalpan, toda vez que desde la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de fecha 11 de junio de 2003, el Gobierno del Estado considera a Naucalpan como ciudad saturada, e indica que “no se autorizarán nuevos conjuntos urbanos y se vigilarán estrictamente los procesos de poblamiento por tener ocupada la totalidad de sus áreas urbanizables, o estar saturada o con restricciones en su infraestructura”.

Quienes habitamos en Naucalpan, día con día vemos cómo se han ido deteriorando los servicios de seguridad, agua potable, alcantarillado, saneamiento, recolección de desechos sólidos, limpieza de calles y áreas verdes.

Además, es necesario destacar un aspecto fundamental: la modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano no presenta estudios ambientales, aforos, estudios viales, población flotante, nuevos equipamientos, manifestación de impacto ambiental, balance hídrico u oferta; no se consultó la aplicación del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas del INEGI y no considera el plano de geohidrología, entre otras cuestiones técnicas que son esenciales para opinar y decidir sobre regulaciones que derivarán en importantes transformaciones para la demarcación, presentes y futuras.

En tal sentido, el Acuerdo viola el artículo cuarto constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Es claro que, de aprobarse este acuerdo, prácticamente todos los habitantes del municipio quedarán marginados de esa posibilidad: al permitir construcciones en los últimos pulmones que le quedan a Naucalpan, la gente que actualmente vive aquí no podrá tener ese derecho.

Además, se incumple el citado artículo cuarto constitucional respecto de la disposición del agua:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

También deben tenerse en cuenta las reglas generales para los conjuntos urbanos en el Estado de México, dado que el artículo 42 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México establece:

“I. La autorización de su dimensión y densidad estará sujeta a la disponibilidad de agua potable y de energía eléctrica, respetando las normas que al efecto establezca el Plan Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente, así como, a lo señalado en las opiniones y dictámenes que hayan emitido las autoridades que participaron en la constancia de viabilidad del proyecto a desarrollar.”

Lo anterior, tampoco se cumple para los habitantes del municipio de Naucalpan de Juárez, y menos aún si se sigue permitiendo la construcción de vivienda en zonas donde no hay agua ni servicios públicos adecuados para los actuales habitantes.

Es por eso que desde esta tribuna de comunicación, también hago un llamado al Cabildo con mayoría morenista del municipio de Naucalpan, para que escuchen y atiendan los planteamientos de los expertos y de los habitantes de Naucalpan; que detengan la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano hasta que se amplíe la discusión y juntos, en un acuerdo amplio, decidamos lo mejor para todos.

En la próxima elección, la ciudadanía va a decidir quiénes serán los representantes que realmente puedan tomar las mejores decisiones para nuestro municipio.

Diputada Federal, Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena