Viernes santo en Minatitlán

Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, brazo armado del Pacífico, asesinaron a 13 pobladores, entre ellos un niño de nombre Santiago —que el pasado miércoles cumplió un año—, en el municipio de Minatitlán, Veracruz en la fiesta de cumpleaños número 52 de Fulvia Salinas Jiménez.

El grupo armado ingreso al guateque en busca de un sujeto apodado El Becky —dueño de un bar—, a quien perseguían para ejecutarlo, pero dispararon contra los asistentes. El reloj marcaba las 21:00 horas del viernes santo del 19 de abril, cuando los sicarios ingresaron a la palapa "Los Potros"; eran tres sujetos de complexión delgada, irrumpieron en el callejón cinco de septiembre esquina con primero de Mayo de la Colonia Obrera, a un costado de uno de los accesos a la Refinería.

Una sobreviviente declaró: "Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, yo venía del baño cuando comenzó la tronadera, no vi cuántos eran porque ya no salí. Perdí a mi hijo, mi único hijo, ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto, Dios es tan grande que aquí estoy parada con mi dolor porque no se puede decir otra cosa, tenía 32 años". Otros sobrevivientes narran que fueron apuntados en la cabeza y obligados a mirar cómo otros asistentes a la fiesta eran asesinados.

"Las viejitas que estábamos bailando nos apuntaron. Sí mataron a varias viejitas. No sé cuántos eran, yo lo que hice fue aventarme debajo de la mesa, a mí me apuntaron, pero yo me encomendé a Dios y le dije: perdóname señor y que se haga tu voluntad… A su madre se me hizo eterno, pensé que no iba a terminar. Éramos como 50, éramos puras señoras", indicó una mujer que toda la noche se la pasó rezando y arrepintiéndose por no haber guardado los días sagrados.

En la fiesta se dio de comer cochinita pibil y cervezas, y muchas de las asistentes vestían trajes típicos de Oaxaca. Algunos otros que sobrevivieron porque se fueron temprano indicaron que estas fechas son para "guardarse" y no para estar de fiesta. Estas ejecuciones se dan en el segundo trimestre de 2019, cuyo antecedente es el primer trimestre más violento en la historia moderna, donde fueron asesinados ocho mil 737 personas en nuestro país de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública. Además en el presente año han asesinado a 107 policías en 22 estados, es decir, en promedio uno al día; de acuerdo con datos de la organización Causa en Común. Chihuahua es la entidad donde los agentes han padecido más la violencia del crimen; hasta ayer sumaba 13 homicidios.

Como lo señaló la primera plana de El Sol de México del domingo, este fin de semana que comenzó con el viernes santo ha sido uno de los más violentos en la historia reciente de Veracruz, fueron asesinadas 22 personas en distintos hechos y lugares del estado. Coatzacoalcos, Oteapan, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla e lxhuatlancillo fueron escenarios de hechos violentos.

La violencia no disminuye, pero lo que aumenta es la propaganda de los voceros del gobierno federal al afirmar: “veo la mano del régimen corrupto detrás de las masacres como la ocurrida en Minatitlán. Buscan obligar a @lopezobrador_ a apagar el fuego con gasolina”. Estas declaraciones son de Epigmenio Ibarra quien tal vez pensó que ese mensaje de Twitter era en relación a justificar una de sus producciones como Señora Acero o El Señor de los Cielos. O no nos hagamos bolas, tal vez para algunos integrantes de la 4T el viernes santo en Minatitlán fue otra travesura del pueblo bueno.

Académico y comunicólogo

político por la FCPyS-UNAM.

@gersonmecal