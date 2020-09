La infancia olvidada

Los niños, niñas y adolescentes en México son un tema pendiente. Tenemos miles de imágenes con solo circular por las calles de la capital, por ejemplo: en el eje seis y división del norte, en la CDMX, hay un grupo de niños y niñas en situación de calle. Lo mismo sucede en las calles de artículo 123, en la colonia centro, de la CDMX. Y, así en todas las ciudades del país. Algunas entidades de la federación los esconden, así como usted lo lee, hay autoridades más preocupadas por velar el fenómeno que por resolverlo. Hay autoridades que quieren ocultar esa realidad como muchas otras. No dar malas apariencias. Esas niñas, niños y adolescentes no tienen techo, alimentos, educación y están obligados a trabajar.





Desde hace muchos años, la infancia en situación de calle es tema olvidado en México. Los niños de la calle nos indignan a todos, pero poco se hace por nuestras niñas, niños y adolescentes. La acción de Estado ha sido la misma desde hace muchos años, a saber: publicar leyes, protocolos, mensajes y discursos grandilocuentes que nunca aterrizan en la realidad, o que impactan muy poco. No se tiene registro de una gran política pública a favor de los niños de la calle, es casi imposible saber cuántos son y en qué condiciones específicas están. El olvido se aprecia en las pocas instituciones que están involucradas en el tema de niños de la calle, es decir, ni siquiera hay un andamiaje institucional que manifieste la preocupación del Estado por la infancia en situación de calle.





En México tenemos comités, sistemas, reuniones, leyes y grupos para casi cualquier tema. La mayoría de los asuntos relacionados con derechos humanos tienen un espacio institucional. Casi todas las veces son simbolismos, pero al fin y al cabo, muestran algún tipo de preocupación del Estado mexicano. El simbolismo, por lo menos, permite saber que hay un lugar donde se pueden expresar ideas, recabar datos, expresar necesidades y empujar soluciones. Nadie dice que esos espacios sean la panacea de las soluciones, y están lejos de ser eso, pero son un mínimo de alivio, y un piso para trabajar el tema. Los niños de la calle no tienen ese espacio, para ese sector de la infancia no se destinan largas mesas con café, micrófono y la promesa de que se hará algo. Pocos funcionarios o académicos viajarán al extranjero para tocar este asunto. Así las cosas, las instituciones más visibles son el DIF, cuyo acrónimo significa Desarrollo Integral de la Familia. En efecto, no hay una institución que esté destinada a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. El DIF con sus múltiples deficiencias, ha realizado su trabajo durante décadas a veces bien y otras con señalamientos. En algunas entidades, tenemos a las Procuradurías de niñas, niños y adolescentes, también con un trabajo desigual. Lo cierto es que no hay política institucional en todo el país sobre este tema.





La institución más conocida en el tema de infancia en situación de calle es el ministerio público. Todos asociamos la vida en calle con problemas con la ley. Cuando vemos niños o adolescentes en situación de calle, casi todos pensamos en una autoridad penal. El tema siempre se asocia con estupefacientes, ilícitos y faltas administrativas. Pocos piensan en una política educativa, derecho a la vivienda, a la salud, etc. Una política de Estado que brinde oportunidades, y que de verdad voltee la mirada a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.





Doctor en Derecho

@jangulonobara