Los municipios en la 4T

El Municipio es forma y servicio de la comunidad, es una realidad social y política eminentemente local, es la primera organización jurídica de la sociedad civil, crea el tipo inicial de la autoridad, la gestión por el Bien Común más cercano al hombre mismo, a su familia, a su casa, a sus hijos.

Efraín González Luna

Durante años, en la Cámara de Diputados se han recibido proyectos para atender temas como agua, luz, pavimentación, drenaje y cultura en los municipios, pero desde el primer presupuesto que presentó la administración de López Obrador se han negado del municipalismo, sin reparar que es el espacio donde se generan los verdaderos cambios.

Tan solo del año pasado, se dejaron de atender más de 167 mil proyectos que fueron presentados de manera personal por funcionarios municipales y alcaldes de todo México. Además, también han reducido el presupuesto de otros rubros que le corresponden a los municipios, como es el caso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que en la asignación del año 2018 era de 5 mil millones de pesos, para el año en curso es de 4 mil y ahora lo quieren bajar a 3 mil millones.

El eslabón municipal es el más directo y el más importante de toda la administración de un país. En el municipio las personas tienen nombre y se reconocen, en el municipio los problemas son compartidos y no tienen importancia los grandes intereses y proyectos federales como las refinerías o los trenes. La cadena, es tan fuerte como su eslabón más débil y ya van a ser dos años en que los más afectados por recortes presupuestales son el eslabón más pequeño del gobierno; los 2,446 municipios de México.

Las ventanillas que atiende Acción Nacional para recepción de proyectos presupuestales municipales en la Cámara de Diputados permanecerán cerradas, porque no vamos a ser cómplices de Morena en generar falsas esperanzas. No vamos a ser nosotros quienes hagan gastar recursos a los alcaldes para ir a la Ciudad de México a buscar apoyos que no conseguirán, ni vamos a ser cómplices de la evidente ambición centralista del gobierno de López Obrador.

Las necesidades más básicas del país se resuelven de forma municipal y desde la llegada del nuevo gobierno el municipio ha sido el espacio de mayor abandono y todavía siguen amenazando con quitarles más recursos.

Para este año no fueron tomados en cuenta proyectos prioritarios de los municipios, pero siguen costando millones las quimeras faraónicas del presidente López Obrador, quimeras como la refinería de Dos Bocas, el tren Maya y proyectos como el de Santa Lucía, que son un fracaso de raíz, porque ni siquiera tienen condiciones y estudios que respalden su inversión...

No puede existir desarrollo nacional y desarrollo regional sin municipios fuertes económica y políticamente. Sin un enfoque municipalista la política se vuelve cuestión de estadística y cifras macroeconómicas que suelen mucho más positivas que la realidad en la que viven los mexicanos. Cuando Morena debilita al municipio lo que está debilitado es a México y no sé da cuenta de que no puede existir un gobierno federal fuerte, sin municipios y estados fuertes.





@JCRomeroHicks