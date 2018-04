¿Qué dijo el TEPJ en el caso del Bronco?

En octubre de 2017, Jaime Rodríguez Calderón solicitó al INE su registro como candidato independiente para la Presidencia de la República, desde ese momento éste comenzó a recolectar las firmas para su candidatura. El Bronco recolectó, aparentemente, más de dos millones de firmas, de las cuales cientos de miles presentaban irregularidades. El INE otorgó lapsos para que el Bronco litigará las firmas que se consideraban irregulares, en uno de esos periodos el Bronco no litigó miles de firmas que se consideraban irregulares. El Instituto Electoral en la etapa final del registro le otorgó el derecho a revisar por última vez 387, 897 firmas, de éstas, el Bronco solo logró subsanar 14, 426. Así las cosas, el INE después de agotados estos períodos le negó el registro.



El Bronco impugnó la decisión del Instituto Nacional Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste hizo valer 18 argumentos contra la decisión que le impedía ser candidato: uno prosperó. Lo anterior, con un razonamiento aparentemente muy sencillo: el Instituto Nacional Electoral violó el derecho de Jaime Rodríguez a litigar todos los apoyos que habían sido declarados irregulares. Aquí debemos recordar que el INE sí le había otorgado lapsos para revisar aquellos apoyos que se consideraban ilícitos. En la óptica de la mayoría del Tribunal Electoral esto no había sido suficiente.



La Magistrada Soto y los Magistrados Infante, Vargas y Fuentes opinan que la violación sucedió en etapas preliminares. Debe decirse que la ley prevé la oportunidad, a favor del candidato para impugnar también en esas etapas. Así las cosas, el conjunto de oportunidades que tuvo el Bronco para la revisión de las firmas irregulares no había sido suficiente, aquí cabe preguntarnos ¿por qué el Bronco no impugnó esto en su momento? o ¿Por qué el aspirante no fue cuidadoso en la legalidad al recabar sus apoyos?

El Tribunal Electoral dijo que después de la revisión de 387, 897 credenciales de elector, faltaban solo 16056 para que el Bronco alcanzará el número de apoyos señalados por la ley, para ser Candidato a la Presidencia de la República. Nótese, tenemos la duda de si 16056 mexicanos le otorgaron o no le brindaron su apoyo. Esto no es un problema menor, cuando hablamos del cómo y en qué condiciones se expresa la voluntad de los ciudadanos en un Estado democrático. En una democracia se pierde o se gana por un voto, parece que en este caso no. El Tribunal Electoral Federal nos dice que el candidato se quedó a 1.92 % de obtener el número de apoyos ciudadanos para obtener el registro y, sin embargo, puede ser candidato.

El Tribunal Electoral dio por válidos 16056 apoyos de mexicanos a favor del Bronco sin proceso alguno. En mi óptica, era mas justo regresar el asunto al INE, para que allí se verificará la legalidad de esas credenciales de elector o en su caso negarle el registro.Los Tribunales electorales no pueden sustituir la voluntad de un solo mexicano, menos aun, la voluntad de 16 mil personas.



La justicia nunca debería de ser un gasto para el país, sino una inversión para el desarrollo de la nación. En este caso, parece que la justicia electoral es un gasto y muy costoso. Los tribunales se legitiman por las razones que nos dan en sus sentencias, en este caso, uno de los tribunal mejor financiados del país (del mundo, posiblemente) está deslegitimado ante la sociedad. Ojalá en las siguientes resoluciones recupere su legitimidad.



Dr. En Derecho